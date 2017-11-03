 

Томские филологи создадут онлайн-энциклопедию о словесной культуре Сибири

 3 ноября, 15:40
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Томские филологи создадут онлайн-энциклопедию о словесной культуре Сибири
Фото с сайта tsu.ru

Сотрудники филологического факультета и научной библиотеки ТГУ создадут электронную энциклопедию «Словесная культура Сибири», в неё войдут литературные, публицистические и научные тексты, узнал корреспондент Сиб.фм 3 ноября из сообщения пресс-службы Томского политехнического университета.

В пилотную версию войдут результаты исследований сибирской литературы, записи фольклора и разговорной речи. Также она будет включать архивные, экспедиционные материалы. Статьи энциклопедии будут содержать ссылки на оцифрованные документы, оригиналы которых хранятся в фондах Научной библиотеки ТГУ.

«Энциклопедия представит совершенно уникальные материалы, связанные с идентичностью, внешней открытостью региона. В результате мы ожидаем осмысление перспектив, затрат и рисков разработки и запуска полномасштабного проекта электронной энциклопедии «Словесная культура Сибири», — рассказала профессор филологического факультета, руководитель проекта Ирина Айзикова.

Первый вариант энциклопедии будет опубликован на сайте Научной библиотеки ТГУ. Второй раздел посвящён межкультурным связям и взаимоотношениям. В нём будут опубликованы статьи учёных ТГУ о том, как в сибирской периодике рубежа XIX–XX веков отображалась западноевропейская и американская культура. Уже готовы тексты об Уильяме Шекспире, Герхарте Гауптмане и других авторах.

Ещё одна рубрика расскажет об издательских процессах в Сибири. Также в энциклопедию отдельным разделом войдут статьи о языке и речи местных жителей. Учёные планируют рассказать об этом популярно.

«Хотя многие тексты опубликованы, введены в научный оборот, они не всегда известны европейским или американским исследователям. Такого рода ресурсы, как наша энциклопедия, позволят большему количеству людей получить доступ к этим документам, ещё и с качественным научным комментарием», — пояснила участник проекта, заведующая сектором изучения и раскрытия фонда отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ Валерия Есипова.

Пресс-служба отмечает, что создание подобных региональных энциклопедий — популярная практика на Западе. В России подобных проектов пока нет. Ближайший аналог — «Иркипедия», но она не содержит ссылок на полные тексты и первоисточники.

Напомним, что в октябре томские филологи издали словарь сибирских старожилов из 400 пословиц, поговорок, присказок и других текстов к 100-летнему юбилею филологов в Сибири.

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