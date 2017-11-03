Томские учёные с коллегами из Китая и Германии создадут новые биоматериалы для медицины

Томский политехнический институт (ТПУ) станет участником международного консорциума университетов, который займётся разработкой инновационных антибактериальных биоматериалов и клеточных технологий для медицины, узнал корреспондент Сиб.фм 3 ноября из сообщения вуза.

Вместе с сибирскими учёными в проекте будут задействованы их коллеги из Хэбэйского университета в Китае и Гейдельбергского университета в Германии. Ожидается, что создаваемые материалы помогут качественно замещать и восстанавливать повреждённые органы и ткани человека, а также развивать новые методы эффективного лечения, позволяющие учесть индивидуальные характеристики больного.

Как пояснил руководитель лаборатории гибридных биоматериалов ТПУ Сергей Твердохлебов, в первую очередь консорциум займётся созданием антибактериальных матриксов — своеобразных клеточных «домов», на основе которых выращиваются органы и ткани.

«Добавляя в матриксы фармпрепараты, наполнители в виде наночастиц, мы можем придавать материалам, разрабатываемым нами для имплантологии, антибактериальные свойства. Такие специальные материалы и покрытия можно будет использовать в медицине для успешного и безопасного вживления имплантатов», — сообщил специалист.

По его словам, совместная работа трёх вузов может вестись и конкретно под заказ Хэбэйского университета, на базе которого работает Школа наук о жизни, оснащённая собственными клиниками, где можно будет апробировать новые технологии. В дальнейших планах учёных — внедрение таких технологий в клиническую практику в России.

Соглашение о создании консорциума ещё не подписано, его детали прорабатываются. Предварительно роли трёх университетов распределены следующим образом: учёные из Китая будут предлагать перспективные технологии применения новых материалов, их коллеги из Томска займутся непосредственной разработкой таких материалов и их модифицированием, а германские специалисты будут проводить исследования иммунного отклика организма на эти материалы.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно, что красноярские учёные создали биоразлагаемые полимерные повязки, при использовании которых кожа восстанавливается в 3,5 раза быстрее, чем под обычными тканевыми повязками.