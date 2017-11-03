 

Учёный предложил перевести новосибирские ТЭЦ на дрова

 3 ноября, 16:22
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Учёный предложил перевести новосибирские ТЭЦ на дрова
Фото Сергея Мордвинова

Директор московского Института энергоэффективных технологий рассказал, почему атомщики и гидроэнергетики хотят «подвинуть» угольщиков Кузбасса в проекте безуглеродной Сибири, и предложил использовать биотопливо из древесных гранул в ТЭЦ Новосибирска и других городов, узнал 3 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Экологи и учёные предложили пути создания безуглеродной зоны в Сибири и пути развития энергетики из-за изменения климата в мире. Комментарии специалистов 2 ноября опубликовало официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Эксперт Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов предложил ГЭС в качестве альтернативы более вредных для экологии ТЭЦ.

«Тепловые электростанции, сжигающие газ и уголь, суммарно производят 64 % всей электроэнергии в мире, 68 % — в России, при этом в шлаках содержится большое количество ядовитых веществ. В Сибири на сегодняшний день сжигают до 55 млн тонн угля в год (добывают при этом, например, в Кузбассе — 200 млн тонн в год). Сегодня от ТЭЦ никуда не уйти, но если снять с них хотя бы часть нагрузки за счёт ГЭС, это будет „полшага“ к безуглеродной жизни», — уверен Владимир Кириллов.

Проект полпреда президента РФ на Дальнем востоке Юрия Трутнева и Минприроды РФ о создании безуглеродной зоны в Восточной Сибири был одним из экологических трендов 2016 года, признают учёные. Однако часть экспертов видят в нём борьбу энергетических корпораций за свои интересы.

«Мне кажется правдоподобной версия, что атомщики и представители гидроэнергетики хотят „подвинуть“ угольщиков, доминирующих сегодня в Сибири», — подчеркнул директор московского Института энергоэффективных технологий Владимир Сидорович.

Учёный-энергетик отметил, что к 2016 году сумма инвестиций Правительства РФ в ветряную и солнечную электроэнергию превосходит затраты на ТЭЦ в три раза, значит, структура электроэнергетики трансформируется.

«Критически важный для Сибири вопрос — производство тепла. Решением может быть перевод угольных ТЭЦ на биомассу, как в Великобритании», — считает Владимир Сидорович.

Большинство ТЭЦ в Великобритании и США используют древесные гранулы в качестве биотоплива, согласно сайту infobio.ru.

По данным Международного энергетического агентства, обычная экономия энергии является основой для снижения выбросов парникового газа и даёт гораздо больший эффект, чем развитие возобновляемой энергетики, утверждают специалисты.

Напомним, что 1 ноября Новосибирский институт возглавил борьбу ООН с «грязной дюжиной» в России.

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