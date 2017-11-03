Врио новосибирского губернатора позаботился о бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам

Прокурор области Владимир Фалилеев совместно с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым включили обманутых дольщиков в число тех, кто может воспользоваться правом на получение бесплатной юридической помощи, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры 3 ноября.

Региональный парламент внёс поправки в проект закона области «О внесении изменений в статью 5 Закона Новосибирской области „О бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области“». Законопроект предусматривает расширение категорий граждан, имеющих право на получение безвозмездной юридической помощи.

Теперь на бесплатные услуги юриста могут рассчитывать жители Новосибирской области, вложившие деньги в строительство многоквартирных домов, чьи права были нарушены. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно зарегистрироваться в реестре пострадавших граждан. На данный момент в нём числятся уже 1027 человек.

«Бесплатная юридическая помощь — это в любом случае хорошо. Людям полегче, я думаю, от этого», — прокомментировал корреспонденту Сиб.фм представитель обманутых дольщиков Тульской Вячеслав Лебедев.

Лебедев рассказал, что с Андреем Травниковым дольщикам встретиться до сих пор не удалось. Никакого ответа от нового главы региона они не получили.

Напомним, 16 октября дольщики домов по улице Тульской, не получившие квартиры, устроили пикет, на котором обратились к Андрею Травникову с просьбой о личном приёме.