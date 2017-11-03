Замглавы Минстроя РФ увидел в новосибирском Бердске антипример для страны

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис раскритиковал дворы Бердска Новосибирской области и заявил, что реализация работ по благоустройству в городе является примером того, как делать нельзя, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения РИА «Новости» 3 ноября.

На совещании по ЖКХ в Новосибирской области Чибис рассказал, что заехал в Бердск с целью проверить работы по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и испытал разочарование.

«Я таких дворов никогда не видел», — возмутился он, отметив, что работы проведены некачественно, везде грязь и лужи.

Андрей Чибис сказал, что работу, сделанную спустя рукава, принимать категорически недопустимо и бердские дворы необходимо переделать.

«Давайте город Бердск будет уроком для всей страны. Пусть это станет наглядным примером того, как делать нельзя», — заявил Чибис.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году на финансирование региональных проектов благоустройства из федерального бюджета было выделено 20 млрд рублей. Проект нацелен на все муниципальные образования России с населением более тысячи человек — их в стране насчитывается 12,1 тысячи.

Напомним, в сентябре в Барнауле Алтайского края элемент строящейся детской площадки упал на ребёнка — он травмировал ногу.