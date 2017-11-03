 

Житель Омска получил три награды за ирландские танцы в Шотландии

 3 ноября, 11:21
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Житель Омска получил три награды за ирландские танцы в Шотландии
Фото с сайта gotodance.ru

Чемпионат Великобритании по ирландским танцам проходил в городе Ливингстоне в Шотландии: в нём приняли участие 320 танцоров — житель Омска был единственным участником из России, узнал корреспондент Сиб.фм 3 ноября из сообщения «12 канала».

Никита Кудрявцев — единственный в Сибири танцор, который выполняет сложнейший элемент — прыжок с разгона. Его также называют «Ударная птичка». По правилам чемпионата запрещено снимать на видео выступления танцоров, чтобы конкуренты не смогли скопировать уникальные движения. Никита Кудрявцев выиграл три награды в разных номинациях: золото, серебро и бронзу.

«Чемпионат — самая сложная категория соревнований. Там оценивают четыре танца и выводят средний балл. Уже когда там выступал, ко мне многие подходили, спрашивали, откуда я такой вывалился. Они не ожидали, особенно когда я говорил, что из России», — рассказал призёр чемпионата Великобритании по ирландским танцам Никита Кудрявцев.

Победа в Шотландии позволит мужчине принять участие в чемпионате мира по ирландским танцам, который пройдёт в Голландии в апреле.

Напомним, что в мае красноярские команды по регби разыграли финал еврокубка в Шотландии.

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