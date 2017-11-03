 

Жители Новосибирска пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp

 3 ноября, 17:43
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Жители Новосибирска пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp
Фото с сайта globallookpress.com

На отсутствие подключения мессенджера WhatsApp у всех операторов связи пожаловались жители Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании «МегаФон» 3 ноября.

Как отметил технический руководитель по инфраструктуре компании «МегаФон» Алексей Ашихмин, причиной сбоя в приложении могли стать неполадки на стороне самого мессенджера.

«В районе 15:00 я хотел отправить сообщение жене в WhatsApp — сообщения не уходили. Для проверки я переключил телефон в режим полёта на несколько минут, но это не помогло, я перезагрузил телефон — WhatsApp не подключался. Другие приложения в интернет выходили. С женой связался в Telegram. WhatsApp не работал около часа», — цитирует пресс-служба жителя Новосибирска Алексея Вьюнникова.

Стоит отметить, что WhatsApp — одно из самых популярных в Новосибирске приложений для мгновенного обмена сообщениями. По информации «МегаФона», им пользуются 47 % пользователей смартфонов, а доля трафика составляет 83,4 % от общего числа всех мобильных мессенджеров. Telegram используют только 6 % жителей Новосибирска, а Viber — 8 %.

Корреспондент Сиб.фм проверил работу приложения WhatsApp — на момент публикации новости мессенджер уже работал в привычном режиме.

Напомним, в сентябре 2015 года новосибирская компания «Диспрайс» представила свою разработку — мессенджер «Куку-Ау», призванный заменить на российском рынке такие сервисы, как WhatsApp и Viber.

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