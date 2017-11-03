Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого, узнал 3 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

На иркутской доске онлайн-объявлений «Авито» появился рукописный Коран за 4 млн рублей. Книга ориентировочно была создана в 1750-1800 годах, она содержит 291 страницу с золотой ручной росписью.

Продавец указала, что рукопись была привезена из Стамбула коллекционером в Германию, из Германии перепродана в Россию.

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм автор объявления, на данный момент Коран не нашёл своего владельца из-за цены.

«Я сама о нём мало что знаю. Мне подарил его знакомый. Но я гадала на этот Коран, и гадалка сказала, что это очень сильная книга, которая принесёт удачу, счастье человеку. Больше ничего не могу сообщить о нём. Многие интересовались им, но такие деньги есть не у всех», — рассказала продавец.

Так как Коран не реставрировался, в состоянии книги есть погрешности: на тыльной стороне переплёта пятно неизвестного происхождения.

Напомним, в сентябре колокола в виде Иисуса Христа и 12 апостолов появились на «Авито» в Новосибирске.