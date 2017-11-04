Поисковики ищут подростков из Новосибирска и Крыма, которые вместе сбежали из дома

Новосибирские поисковики и полицейские объявили в розыск 17-летнюю Руфину Василенко, которая пропала в Крыму вслед за исчезнувшим 17-летним Артемием Якобием из Новосибирска, — поисковики уверены, что подростки сбежали вместе, сообщил корреспонденту Сиб.фм руководитель поискового отряда «Доброспас» Павел Злобин 4 ноября.

30 октября девочка приехала в Новосибирск, и больше о ней ничего неизвестно. В это же время ушёл из дома Артемий Якобий. Поисковики объединили поиски подростков.

«Это та же самая девочка, к которой Артемий в июле убегал, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Павел Злобин. — Сейчас вся ситуация с точностью до наоборот: теперь она убежала к нему в Новосибирск, после чего Артемий тоже пропал. То, что они вместе — это уже неоспоримый факт, поэтому мы объединили эти два поиска в один. Они находятся здесь, в Новосибирской области».

Руфина Василенко ростом 161 см, худощавого телосложения, с прямыми каштановыми волосами длиной ниже плеч и карими глазами. Она носит очки с прямоугольными линзами-хамелеонами в чёрной пластмассовой оправе. Девочка была одета в жёлтый пуховик с капюшоном, светло-синие джинсы, чёрные туфли на шнурках, на голове у неё была чёрно-голубая шапка с помпоном.

Артемий Якобий имеет рост 182 см. У него худощавое телосложение, прямые короткостриженые светло-русые волосы и карие глаза. Он был одет в чёрный пуховик с капюшоном, серую толстовку, тёмно-синие джинсы, на ногах — чёрные ботинки с высоким берцем.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростков, поисковики просят сообщать в экстренные службы на номер 112 или на телефон поискового отряда «Маяк» 8-951-393-09-11.

Напомним, в августе омская полиция объявила в розыск 12-летнюю девочку, которая вышла от родственников, но не дошла до дома.