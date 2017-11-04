Жители Новосибирска смогут увидеть первое издание поэмы Александра Блока «Двенадцать»

В НГУ откроется выставка «Поэзия революции», на которой будут представлены прижизненные издания сборников стихотворений Андрея Белого, Николая Гумилёва, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Зинаиды Гиппиус, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, узнал корреспондент Сиб.фм 4 ноября из сообщения пресс-службы Новосибирского государственного университета.

Выставка откроется 7 ноября и будет работать до 21 ноября. На ней можно будет увидеть прижизненные издания русских поэтов 1910–1920 годов, а также газеты и агитационные листовки 1917 года. Среди экспонатов — первое издание поэмы Александра Блока «Двенадцать» с иллюстрациями Юрия Анненкова, издание первой советской пьесы «Мистерия-буфф» Владимира Маяковского, а также первое советское издание романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Выставка посвящена 100-летию Октябрьской революции. Её организаторы — отдел редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН и Лаборатория археографии книжных памятников гуманитарного института НГУ. Выставочный зал расположен в новом корпусе НГУ.

Напомним, 1 апреля в Новосибирске открылась выставка «Страна моя, Земля моя — 2017». На ней была представлена литература, посвящённая туризму и этнографии, а также карты, путеводители и археологические артефакты.