Эвакуации по причине «минирования» снова начались в Новосибирске

В социальных сетях сообщают о новой волне эвакуаций из торговых центров Новосибирска, узнал 5 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Новая волна эвакуаций прошла по Новосибирску. В сообществе «АСТ-54» сообщили, что звонки о «минировании» поступили в четыре торговых центра. Позже стало известно о восьми «заминированных» крупных магазинах.

«Посетители ТРК „Сибирский Молл“ на Фрунзе, 238 эвакуированы из здания из-за поступившего сообщения о минировании. Кроме того, аналогичная ситуация сложилась в торговых центрах „Ройял Парк“ на Красном проспекте, 101, „Континент“ на Троллейной, 130 и „Кристалл“ на Тюленина, 17/1», — передают подписчики сообщества.

Позже в социальных сетях появилась информация о том, что людей выводят из торгово-развлекательного центра «Галерея Новосибирск» по адресу улица Гоголя, 13.

Корреспондент Сиб.фм получил информацию о том, что эвакуировали посетителей и работников гипермаркета «Мега».

«Только приехала через весь город в „Мегу“ за покупками, как началась эвакуация. Хорошо, что я не раздевалась в гардеробе. Хотя тем, кто разделся, где-то раздают пледы. Стоим, ждём. Приехала пожарная машина, чуть позже — скорая помощь и полиция», — рассказала очевидец событий Оксана Коротких.

Кроме того, аналогичные события происходят в ТЦ «Москва» по адресу улица Крылова, 26 и в ТРЦ «Аура» по адресу улица Военная, 5, передаёт группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В полиции подтвердили факт поступающих звонков о «минировании» в торговые центры Новосибирска.

«По всем сообщениям проводятся проверки», — сообщила корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы МВД по Новосибирской области.

Напомним, 5 октября, в День учителя, звонки с сообщениями о «минировании» поступали в новосибирские школы.