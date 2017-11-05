 

Правоохранители сообщили о результатах проверки звонков в торговые центры Новосибирска

 5 ноября, 21:53
подходящие темы
Правоохранители сообщили о результатах проверки звонков в торговые центры Новосибирска
Фото с сайта pixabay.com

Десять торговых центров были эвакуированы из-за звонков «телефонных террористов» — правоохранители отчитались о результатах проверки, узнал 5 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Росгвардии.

Днём 5 ноября в торговые центры Новосибирска начали поступать звонки с сообщениями о «минировании». Всего, по данным пресс-службы, на телефоны полиции и МЧС города Новосибирска поступило порядка десяти сообщений.

«По каждому проводилась тщательная проверка указанных комплексов и зданий с эвакуацией сотрудников и посетителей», — передаёт ведомство.

Сотрудники Росгвардии совместно с полицией и МЧС проверили в Новосибирске все сообщения о подозрительных предметах в торговых центрах, опасных находок обнаружено не было. На данный момент все торговые центры продолжили свою работу. Правоохранители продолжают искать звонивших.

Напомним, в начале октября ФСБ сообщила, что вычислила людей, которые сообщали о минировании зданий в Сибири.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 октября, 13:26 • короче

Короче: ложный вызов

Из-за чего в Новосибирске прошла волна массовых эвакуаций и как не поддаться панике в таких ситуациях.
 11 октября, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13 апреля, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 23 октября, 19:18 • новость

Брат олимпийского чемпиона Александра Карелина умер в Новосибирской области

Скончался глава Кудряшовского сельсовета Сергей Карелин — он приходился старшим братом олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Александру Карелину.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 26 октября, 14:04 • новость

Новосибирские физики научились коптить селёдку в коллайдере

Новосибирские учёные Института Ядерной физики имени Будкера СО РАН увеличили срок хранения холодных пресервов сельди в четыре раза с помощью ускорителя электронов. Исследователи предложили облучённую рыбу жителям Академгородка.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.
присоединяйтесь!
    