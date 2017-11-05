Правоохранители сообщили о результатах проверки звонков в торговые центры Новосибирска

Десять торговых центров были эвакуированы из-за звонков «телефонных террористов» — правоохранители отчитались о результатах проверки, узнал 5 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Росгвардии.

Днём 5 ноября в торговые центры Новосибирска начали поступать звонки с сообщениями о «минировании». Всего, по данным пресс-службы, на телефоны полиции и МЧС города Новосибирска поступило порядка десяти сообщений.

«По каждому проводилась тщательная проверка указанных комплексов и зданий с эвакуацией сотрудников и посетителей», — передаёт ведомство.

Сотрудники Росгвардии совместно с полицией и МЧС проверили в Новосибирске все сообщения о подозрительных предметах в торговых центрах, опасных находок обнаружено не было. На данный момент все торговые центры продолжили свою работу. Правоохранители продолжают искать звонивших.

Напомним, в начале октября ФСБ сообщила, что вычислила людей, которые сообщали о минировании зданий в Сибири.