 

Сибирские снегопады отодвинут холодную зиму в США — Bloomberg

 5 ноября, 15:11
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Сибирские снегопады отодвинут холодную зиму в США &mdash; Bloomberg
Фото Алексея Танюшина

Американский автор «Сибирской снежной теории» рассказал, что обильные снегопады в Сибири ослабят полярный вихрь и отодвинут морозы в Нью-Йорке на январь, а с ними — повышение цен на газ, узнал 5 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения Bloomberg.

Американский синоптик Иуда Коэн рассказал, как октябрьские снегопады в Сибири повлияют на климат в США. Коэн изучил связь между сибирским снежным покровом и самыми холодными зимами в США, Европе и Восточной Азии с 1996 года.

Снег в Сибири приведёт к поздней зиме на Западном побережье США и отодвинет перспективу похолодания в Нью-Йорке раньше января 2018 года, уверен синоптик. Иуда Коэн пояснил, что плотный снежный покров выше среднего уровня посылает энергию и тепло в верхнюю атмосферу над полюсом, ослабляя полярный вихрь — барьер сильных ветров, который действует как дверь холодильника.

Низкие температуры прогнозируются с декабря по февраль, но приход холодного арктического воздуха с полярным вихрем может превысить спрос на топливо для отопления и производства электричества. Так, в 2014 году полярный вихрь накрыл США, что способствовало взлёту цен на газ выше 5 долларов США, дороже британских тепловых единиц. Bloomberg напомнило, что полярный вихрь привёл тогда к закрытию магазинов и приостановлению авиасообщения до того момента, пока снегопады ослабнут.

Однако переменчивые темпы сибирских снегопадов в октябре 2017 года заставляют сомневаться в прогнозах директора сезонного прогнозирования в консалтинговой компании Verisk Analytics Inc. Иуды Коэна.

«Теория в лучшем случае шаткая. Она может быть ценной как часть предметов в корзине индикаторов, на которые я смотрю при наблюдении долгосрочных прогнозов погоды», — сказал метеоролог и аналитик по природному газу Bloomberg New Energy Finance Шунондо Басу.

Напомним, 3 ноября синоптики предупредили, что аномальное для ноября тепло сменится морозами, снегом и сильным ветром в Новосибирской области.

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