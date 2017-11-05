Сотрудники муниципальной аптечной сети Новосибирска пожаловались на оптимизацию

Муниципальная аптечная сеть Новосибирска начала сокращать штат и зарплаты в рамках оптимизации — сотрудники заявили о нарушении трудового законодательства, узнал 5 ноября корреспондент Сиб.фм на сайте издания «Тайга.инфо».

«Тайга.инфо» со ссылкой на свой источник сообщает о незаконных увольнениях в муниципальной аптечной сети Новосибирска. Кроме того, сотрудники жалуются, что с ними расторгают бессрочный трудовой договор и заключают срочный.

«Понятно, что оптимизация идёт, но можно же объяснить коллективу, мы же люди. А нас просто вызывают, предупреждают, что заканчивается трудовой договор, через день заставляют писать заявление на увольнение и тут же — на принятие. Не предлагая при этом ни штатное расписание, ни новый трудовой договор», — цитирует издание анонимного собеседника.

По утверждению сотрудников, срочный трудовой договор работодатель использует в качестве давления на «неугодных». Помимо этого, работники аптечной сети лишаются выплаты за выслугу лет, так как считаются вновь принятыми.

«И люди потом узнают, что у них оклад уменьшился у кого на 3 тысячи, у кого на 6 тысяч, а это должно быть сделано по согласованию сторон. Руководство профсоюза в это время уезжает по путёвке и трубку не берёт, а люди пытались проконсультироваться», — рассказала сотрудница муниципальной аптечной сети.

Напомним, в октябре десять работников стройки забрались на кран из-за невыплаты зарплаты в Новосибирске.