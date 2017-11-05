Врио омского губернатора добился получения областью дотации в размере 8,5 млрд рублей

Врио губернатора Омской области Александр Бурков по итогам рабочей поездки в Москву получил дотацию на компенсацию заработной платы — средства пойдут на повышение зарплат бюджетникам и сохранение социальной поддержки, узнал 5 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения телеканала «ГТРК-Омск».

Дотация Омской области на 2018 год составила 6,6 млрд рублей, также регион получит 8,5 млрд рублей дотации на сбалансированность.

«Это нам гарантирует сохранение социального бюджета, выполнение всех социальных обязательств перед ветеранами, перед инвалидами и другими группами, кто проходит у нас по социальной помощи. Это первый момент. И, безусловно, мы тогда сможем выполнить обязательства по повышению заработной платы для педагогов, врачей и работников социальной сферы. Вот это очень важно. То есть это очень хороший, положительный результат, который даёт нам задел на 2018 год», — рассказал Бурков.

По словам Буркова, это «самая большая дотация в России». В предыдущие годы Омская область получала на сбалансированность не выше 1,7 млрд рублей.

Напомним, 31 октября врио губернатора Новосибирской области Травников предложил увеличить зарплаты в проекте бюджета региона.