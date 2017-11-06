Мэр Новосибирска призвал коммунистов бороться за пост губернатора области

Глава Новосибирска и первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть, выступая на IX съезде народных депутатов региона, призвал однопартийцев бороться за кресло губернатора области и поддержать партийного кандидата на президентских выборах, узнал корреспондент Сиб.фм 6 ноября из сообщения на официальном сайте обкома КПРФ.

Участникам съезда Локоть рассказал о том, что в последние годы коммунистам приходится «трудиться и работать в непростых условиях», а политическая борьба ведётся «не всегда честно».

«Мы работали не благодаря, а вопреки тем ситуациям, которые нам создавали. В самом начале нашей работы бюджет города был сокращён. И уже три года ситуация только ухудшается», — констатировал мэр.

Доложил он и о своих достижениях на посту главы города, упомянув о том, что впервые за 30 лет в Новосибирске проложена новая трамвайная линия, реконструирована Михайловская набережная Оби, благоустроены более 300 дворов. В заключение своей речи Анатолий Локоть призвал коммунистов «бороться за будущее».

«Я предлагаю поддержать на предстоящих выборах кандидата в президенты от КПРФ и сделать всё, чтобы кандидат от КПРФ победил на предстоящих выборах губернатора Новосибирской области. Нам предстоит нелёгкая политическая работа, местами переходящая в политические бои. Но мы уверены в своих силах, ведь мы боремся за будущее нашей страны и будущее Новосибирска», — обратился Локоть к соратникам по партии.

Напомним, в начале октября в ЦК КПРФ заявили, что Анатолий Локоть — единственный, кто может составить реальную конкуренцию врио губернатора области Андрею Травникову в борьбе за кресло главы области в 2018 году.