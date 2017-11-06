 

Мэр Новосибирска призвал коммунистов бороться за пост губернатора области

 6 ноября, 14:57
были упомянуты
подходящие темы
Мэр Новосибирска призвал коммунистов бороться за пост губернатора области
Фото с сайта kprfnsk.ru

Глава Новосибирска и первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть, выступая на IX съезде народных депутатов региона, призвал однопартийцев бороться за кресло губернатора области и поддержать партийного кандидата на президентских выборах, узнал корреспондент Сиб.фм 6 ноября из сообщения на официальном сайте обкома КПРФ.

Участникам съезда Локоть рассказал о том, что в последние годы коммунистам приходится «трудиться и работать в непростых условиях», а политическая борьба ведётся «не всегда честно».

«Мы работали не благодаря, а вопреки тем ситуациям, которые нам создавали. В самом начале нашей работы бюджет города был сокращён. И уже три года ситуация только ухудшается», — констатировал мэр.

Доложил он и о своих достижениях на посту главы города, упомянув о том, что впервые за 30 лет в Новосибирске проложена новая трамвайная линия, реконструирована Михайловская набережная Оби, благоустроены более 300 дворов. В заключение своей речи Анатолий Локоть призвал коммунистов «бороться за будущее».

«Я предлагаю поддержать на предстоящих выборах кандидата в президенты от КПРФ и сделать всё, чтобы кандидат от КПРФ победил на предстоящих выборах губернатора Новосибирской области. Нам предстоит нелёгкая политическая работа, местами переходящая в политические бои. Но мы уверены в своих силах, ведь мы боремся за будущее нашей страны и будущее Новосибирска», — обратился Локоть к соратникам по партии.

Напомним, в начале октября в ЦК КПРФ заявили, что Анатолий Локоть — единственный, кто может составить реальную конкуренцию врио губернатора области Андрею Травникову в борьбе за кресло главы области в 2018 году.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 2 ноября, 14:27 • статья

Умка без мамы

Почему родители учеников новосибирской школы № 83 хотят вернуть ушедшего директора и чем отличается образование в «Умке».

Давай, до свиданья!

 30 октября, 11:04 • колонка
Дмитрий Пучкин
политолог, кандидат исторических наук
 17 октября, 16:35 • тест

Тест: будущие губернаторы или белые ходоки?

Пройдите тест Сиб.фм и узнайте, чем назначенные временно исполняющими обязанности губернаторов в 11 субъектов РФ похожи на персонажей «Игры престолов».
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 26 октября, 14:04 • новость

Новосибирские физики научились коптить селёдку в коллайдере

Новосибирские учёные Института Ядерной физики имени Будкера СО РАН увеличили срок хранения холодных пресервов сельди в четыре раза с помощью ускорителя электронов. Исследователи предложили облучённую рыбу жителям Академгородка.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
присоединяйтесь!
    