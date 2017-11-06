Неудачный обгон стал причиной гибели трёх человек в ДТП на трассе под Новосибирском

Три человека погибли в результате ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области, причиной аварии стал незавершённый обгон, узнал корреспондент Сиб.фм 6 ноября из сообщения ГУ МВД по региону.

Столкновение двух автомобилей произошло 5 ноября в 17:20 по местному времени на 49 километре трассы. Водитель автомобиля Lexus при совершении обгона выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. В результате аварии 50-летний водитель первой иномарки погиб. Также от полученных травм на месте происшествия скончался 26-летний водитель второй машины и его пассажирка — 47-летняя женщина.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, в начале октября неудачный обгон стал причиной лобового столкновения легкового и грузового автомобилей в Барабинском районе Новосибирской области, погибли два человека.