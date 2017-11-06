 

Житель Томска угадал шесть чисел в лотерее «5 из 36» и выиграл 16,5 млн рублей

 6 ноября, 16:29
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Житель Томска угадал шесть чисел в лотерее «5 из 36» и выиграл 16,5 млн рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Выигрыш в 16,5 млн рублей достался жителю Томска, который купил лотерейный билет за 80 рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 6 ноября из сообщения на официальном сайте лотерейного центра «Столото».

Сибиряк оформил покупку билета «Гослото „5 из 36“» (организатор лотереи — Минспорта РФ) через интернет, угадав пять чисел в основном поле и одно число в дополнительном, в связи с чем ему достался суперприз лотереи. Стоит отметить, что житель Томска получит почти 95 % от общей суммы розыгрыша, в котором принимали участие около 20 тысяч билетов.

Для получения выигрыша победителю нужно приехать в Москву; по условиям лотереи деньги будут выплачены только после проведения дополнительной экспертизы билета. Кроме того, по законодательству жителю Томска придётся перечислить государству 13 % от выигрыша в виде налогов.

Напомним, в октябре житель Новосибирской области купил лотерейный билет за 100 рублей в почтовом отделении и выиграл квартиру.

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