Бухгалтер похитила 2 млн рублей из кассы будущих «Сандунов» в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего главбуха бани «Сибирячка» и её заместителя за хищение денег из кассы, в 2015 году началась реконструкция бани по концессионному договору с «Сандунами», узнал 7 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Бывший главный бухгалтер МБУ «Банное хозяйство „Сибирячка“» Жанна Таскаева и её заместитель Анна Канапина осуждены за хищение средств из кассы предприятия. Суд приговорил их к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Заместитель главного бухгалтера Канапина подстрекала свою начальницу к хищению денег, выяснили в прокуратуре. Канапина действовала путём уговоров, советов и устранения препятствий, а также обещаний сокрыть преступление от начальства общественных бань. Суд признал Анну Канапину виновной по частям 4 и 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ «Подстрекательство и пособничество к хищению».

Главбух МБУ «Сибирячка» Жанна Таскаева была осуждена по части 4 статьи 160 УК РФ «Хищение вверенного имущества в крупном размере» на 2 млн рублей и части 1 статьи 160 УК РФ «Хищение вверенного имущества» на 60 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, похитительницы присвоили деньги, заплаченные гостями за посещение общественной бани. На 2 млн рублей могли помыться более 20 000 человек, исходя из льготного тарифа муниципальных общественных бань в 100 рублей.

Жанна Таскаева работала главным бухгалтером бань «Сибирячка» с мая 2014 года по 31 марта 2015 года. 7 ноября 2015 года баня была закрыта на ремонт по концессионному соглашению с компанией «Сандуны Новосибирск», дочернему предприятию московских «Сандуновских бань». Здание почти прошло капремонт, завершить реконструкцию общественных бань планируется в декабре 2017 года.

Напомним, что в январе 2016 года жительница Новосибирска обвинила мэра Локтя в «социальном расизме» из-за закрытия бань «Сибирячка».