Среди 17 эвакуированных объектов в Омске — рынки и торговые центры; ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось, полиция проводит проверку, узнал корреспондент Сиб.фм 7 ноября из сообщения портала Оm1.ru.

По сообщению издания, волна эвакуаций началась около 16:00. Поступило 17 звонков о минировании в торговые центры Омска «Континент», «Герцен Плаза», «Европа», «Каскад», «Маяк-молл», «Фестиваль», «Триумф», «Флагман», «Маяк». Также эвакуации прошли на Первомайском и Казачьем рынках.

Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. В пресс-службе регионального управления МВД корреспонденту Сиб.фм рассказали, что по всем фактам проводится проверка.

Напомним, что 5 ноября в социальных сетях сообщали о новой волне эвакуаций из торговых центров Новосибирска.