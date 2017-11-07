 

Люди эвакуировались из торговых центров в Омске из-за ложных сообщений о минировании — СМИ

 7 ноября, 19:01
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Люди эвакуировались из торговых центров в Омске из-за ложных сообщений о минировании &mdash; СМИ
Фото c сайта globallookpress.com

Среди 17 эвакуированных объектов в Омске — рынки и торговые центры; ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось, полиция проводит проверку, узнал корреспондент Сиб.фм 7 ноября из сообщения портала Оm1.ru.

По сообщению издания, волна эвакуаций началась около 16:00. Поступило 17 звонков о минировании в торговые центры Омска «Континент», «Герцен Плаза», «Европа», «Каскад», «Маяк-молл», «Фестиваль», «Триумф», «Флагман», «Маяк». Также эвакуации прошли на Первомайском и Казачьем рынках.

Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. В пресс-службе регионального управления МВД корреспонденту Сиб.фм рассказали, что по всем фактам проводится проверка.

Напомним, что 5 ноября в социальных сетях сообщали о новой волне эвакуаций из торговых центров Новосибирска.

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