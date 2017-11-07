Новосибирский боец ЧВК Вагнера погиб при наступлении в Сирии

Доброволец из Новосибирска Андрей Щегорцов погиб 27 октября в Дейр-эз-Зоре при наступлении на последний оплот исламистов, авангард наступления возглавили бойцы частной военной компании Вагнера, узнал 7 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения агентства «Anna-news».

Сирийская армия при поддержке российских бойцов ЧВК Вагнера полностью освободила Дейр-эз-Зора от боевиков ИГИЛ*, запрещённой на территории РФ террористической организации. В авангарде наступления погиб 31-летний доброволец из Новосибирска Андрей Щегорцов.

Андрей Щегорцов погиб смертью храбрых, сообщили очевидцы. Участник российского наступления на Дейр-эз-Зора ранее служил в Чечне в составе 2-й армии ОБСпН с 2004 по 2006 год, имеет удостоверение ветерана боевых действий. Погибший в бою с исламистами ранее находился на службе в качестве старшего разведчика и пулемётчика.

«В авангарде наступления действуют российские профессионалы ЧВК Вагнера. Дамаск использует вагнеровцев на самых сложных участках фронта. Российские бойцы отличаются высоким уровнем тактической подготовки, кроме того они „вооружены по последнему слову“», — рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Ранее стало известно о гибели трёх бойцов ЧВК Вагнера при боях в Дейр-эз-Зоре.

«Уроженец Оренбурга Сергей Карпунин и житель Республики Бурятия Вячеслав Леонов погибли ранее в ходе наступления правительственных сил на позиции ИГИЛ*. Автомобиль добровольца из Тагила Антона Добрыгина подорвался на фугасе. Спите спокойно, герои! Родина не забудет ваш подвиг!» — добавил Сергей Простаков.

Теперь правительственные силы должны преодолеть 30 километров до последнего оплота ИГИЛ* в Сирии — города Абу-Кемаль, сообщает агентство. Наступление коалиции правительственных сил ведётся с трёх сторон: с севера на юг от Меядина вдоль реки Евфрат, с запада на восток от авиабазы Т-2, а также с юга на север от иракской границы.

Эксперт подчеркнул, что до окончательного разгрома ИГИЛ* остаются считаные дни. Этот успех был бы невозможен без участия российских бойцов ЧВК Вагнера.

Напомним, что в сентябре стало известно, что двое сибирских военнослужащих погибли в Сирии.