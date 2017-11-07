 

Новосибирский ОМОН собрал селфи вместо наркотиков на вечеринке богемы в Академгородке

 7 ноября, 16:49
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Новосибирский ОМОН собрал селфи вместо наркотиков на вечеринке богемы в Академгородке
Фото из социальной сети instagram, коллаж Сиб.фм

Отряд новосибирской наркополиции обыскал посетителей закрытой вечеринки «Инфляция кайфов» в костюмах киногероев, силовики сделали селфи с «Медузой», узнал 7 ноября корреспондент Сиб.фм от очевидцев.

Костюмированная вечеринка новосибирской богемы в Академгородке 5 ноября завершилась визитом более 20 сотрудников наркополиции. Посетители назвали гостей «сотрудниками ОМОНа», силовики обыскали более 60 человек в костюмах киногероев и сказочных персонажей.

Участники декадентской вечеринки признались Сиб.фм, что были удивлены визитом силовиков, так как ни организаторов, ни посетителей никогда не подозревали в употреблении наркотиков. По данным Сиб.фм, закрытые вечеринки подобного формата проводятся уже три года, их аудитория — дизайнеры, фотографы, научные сотрудники, программисты и молодые предприниматели, которые не имели других проблем с законом и проводили культурные мероприятия в том числе в кинотеатре «Победа».

Возможным поводом для внезапной проверки стала афиша и название вечеринки «Инфляция кайфа». Концепция включала перформанс новосибирской художницы Маргариты nolemocii с использованием видеоарта.

Полицейские в костюмах ОМОНА вели себя корректно и даже сделали несколько селфи с персонажами мировой культуры, в частности с дизайнером в костюме Медузы Горгоны.

«ОМОНовцы, которые зарубили вчера со мной селфача, скиньте фотки в директ!» — сообщила автор инстаграма balamutina_art.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не подтвердили и не опровергли факт рейда по борьбе с наркотиками на вечеринке «Инфляции кайфа». «Информации по данному мероприятию у нас нет», — пояснил Сиб.фм референт капитан внутренней службы регионального ГУ МВД Михаил Бирюков.

Напомним, в августе 2016 года ОМОН прервал фестиваль новой русской музыки Pustota в Новосибирске и посоветовал посетителям: «Не надо слушать рок».

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