 

Новосибирский зоопарк отправил в Читу северных оленей, пони и камышовых котов

 7 ноября, 16:21
Новосибирский зоопарк отправил в Читу северных оленей, пони и камышовых котов
Фото с сайта pixabay.com

Из Новосибирска в зоопарк Забайкальского края переехали северные олени; из-за крупного размера животных пришлось переправлять на грузовом автомобиле, а не на самолёте, узнал корреспондент Сиб.фм 7 ноября из сообщения пресс-службы зоопарка.

Также в читинский зоопарк отправились пони, каракал и пара камышовых котов. Отмечается, что северных оленей не удалось перевезти рейсом авиакомпании из-за ограничений по размеру клеток.

«На дорогу ушло около 40 часов. Наши коллеги сообщили нам, что животные хорошо перенесли такое вынужденное путешествие и уже освоились на новом месте», — сказано в сообщении.

Из новосибирского зоопарка в Москву уехали самка харзы и кустарниковая собака. На Сахалин улетели две харзы — специалисты надеются, что у пары скоро будет потомство. В Омск перебралась носуха, а во Владивосток — даурский журавль, мандаринки и рябчики.

«Традиционно осень становится временем массовых отправок и получений. Этому есть простое объяснение: молодняк подрастает, и его уже можно отселять от родителей. Биологи зоопарков обмениваются сведениями, делают запросы кураторам программ сохранения, размножения и принимают решение, кого куда отправить», — говорится в сообщении.

Напомним, что в октябре морские свинки выкормили брошенных матерью крольчат в иркутском зоопарке.

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