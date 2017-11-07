Полицейские нашли сбежавших подростков из Крыма и Новосибирска

17-летних Руфину Василенко из Крыма и Артемия Якобия задержали полицейские в Новосибирске; волонтёрам поступали сообщения о том, что подростков видели в разный районах области, рассказал корреспонденту Сиб.фм 7 ноября руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

По его словам, девочка сбежала в Новосибирск к молодому человеку из Крыма. Вместе они путешествовали по районам Новосибирской области. В последний раз их видели в Мошковском.

«Предполагаю, что в Новосибирск они вернулись, потому что закончились деньги. Здесь они пытались подзаработать расклейкой объявлений и раздачей флаеров. Это уже не первый их уход мы искали Артемия в июле. Он сбегал в Крым к Руфине. В этот раз история повторилась с точностью наоборот. Родители их общению не препятствуют», — рассказал Павел Злобин.

Девочка находится в отделении полиции — она ждёт, когда за ней приедут родители. Артемия Якобия забрали родители. Сообщение о пропаже подростка появилось 3 ноября. На следующий день стало известно, что вместе с ним сбежала из дома девушка.

Напомним, что в октябре полиция искала подростка, который ранее уже уходил из дома.