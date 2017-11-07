 

Полицейские в Бурятии для роста показателей заставили мужчину пить водку и носить патроны

 7 ноября, 16:42
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Полицейские в Бурятии для роста показателей заставили мужчину пить водку и носить патроны
Фото с сайта globallookpress.com

В Бурятии за превышение должностных полномочий осуждены двое бывших сотрудников транспортной полиции, которые для улучшения показателей работы пытались сфабриковать в отношении местного жителя административное дело, узнал корреспондент Сиб.фм 7 ноября из сообщения Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

К преступлению оказались причастны двое оперуполномоченных линейного пункта полиции на железнодорожной станции Новый Уоян. Как установлено в суде, в конце 2015 года полицейские убедили одного из местных жителей совершить административное правонарушение — появиться в общественном месте в нетрезвом виде и при этом иметь при себе патроны к нарезному оружию. В случае несогласия мужчине пригрозили возбудить против него уголовное дело.

Стражи порядка заставили будущего «нарушителя» выпить бутылку водки, дали ему патроны, с которыми он согласно полученным указаниям проследовал на железнодорожный вокзал, где и был задержан полицейскими. После того, как мужчину доставили в пункт полиции, при досмотре у него были обнаружены патроны, про которые он рассказал, что нашёл их под корягой на берегу реки.

Благодаря вмешательству оперативников ФСБ и сотрудников Байкальской транспортной прокуратуры инсценировка была разоблачена. В отношении двух полицейских возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Один из сотрудников полиции после этого предпочёл оставить службу, выйдя на пенсию, второй был уволен в мае 2016 года в связи с поступком, порочащим честь мундира. Приговором суда оба бывших стража порядка были признаны виновными и осуждены к условным срокам лишения свободы. По решению суда им запрещено занимать должности в органах внутренних дел.

Напомним, в августе в Омске бывший сотрудник полиции был приговорён к обязательным работам, после того как выяснилось, что он, пользуясь служебным положением, обманул женщину, незаконно изъял у неё принадлежавший мужу газовый пистолет и продал его по цене в три раза выше реальной стоимости.

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