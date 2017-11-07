 

Правоохранители в Кемерове задержали похитителя двух ящиков колбасы

 7 ноября, 07:45
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Правоохранители в Кемерове задержали похитителя двух ящиков колбасы
Фото с сайта pixabay.com

В Кемерове полиция и Росгвардия задержали местного жителя, который украл два ящика колбасы и пытался продать их на рынке, узнал корреспондент Сиб.фм 7 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Водитель-экспедитор обратился в полицию и рассказал, что он разгружал товар, когда кто-то украл две коробки колбасы стоимостью около 15 тысяч рублей.

«По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы при содействии вневедомственной охраны Росгвардии подозреваемый был задержан на рынке, где он продавал посетителям похищенные деликатесы непосредственно из коробки», — сказано в сообщении.

Похитителем оказался 32-летний неоднократно судимый местный житель. Задержанный признался в краже. Часть похищенного вернули владельцам. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

Напомним, что в октябре житель Новосибирска украл деньги во время празднования своей свадьбы.

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