 

Авторы сериала «Сногсшибательные» ищут в Иркутске девушек на роли танцовщиц в стриптиз-клубе

 7 ноября, 00:20
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Авторы сериала «Сногсшибательные» ищут в Иркутске девушек на роли танцовщиц в стриптиз-клубе
Фото из группы кастинга в соцсети «ВКонтакте»

В Иркутске 12 ноября любой желающий сможет принять участие в кастинге для съёмок комедийного сериала «Сногсшибательные» режиссёра Романа Масловского, не имея при этом актёрского опыта, узнал корреспондент Сиб.фм из группы «Сногсшибательные — киносъёмки сериала в Иркутске» в соцсети «ВКонтакте» 7 ноября.

Прошедшие отбор на кастинге примут участие в съёмках второй серии кинокартины. В группе указано, что «Сногсшибательные» — это комедийный сериал о четырёх девушках, которые работают в подпольной организации и ищут своё счастье. Согласно сюжету, их пути пересекаются при устройстве на работу. Суть работы не оглашают, но обещают высокую зарплату.

В основном, для съёмок требуются девушки в возрасте 25-30 лет и мужчины 25-35 лет на роли невесты, жениха, отца невесты, психолога, секретаря, бармена и охранников клуба, хозяйки салона красоты. Семь девушек в возрасте 18-30 лет нужны для исполнения роли танцовщиц в стриптиз-клубе.

«В процессе кастингов и подбора актёров будут рассматриваться только серьёзно настроенные претенденты, — сообщили организаторы. — Проект не призван собрать в коллектив профессиональных актёров и артистов — нам нужны реальные люди, настоящие, искренние и готовые учиться в процессе совместной работы. Нам намного больше важны смелые люди, которые готовы раскрыть свой потенциал, не имея актёрского образования и даже опыта, но полные решимости и ответственности!»

Напомним, в марте компания Yellow, Black and White приступила к работе над фильмом о серийном убийце, сюжет которого будет основан на реальной истории ангарского экс-милиционера Михаила Попкова, убившего более 80 женщин.

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