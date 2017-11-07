 

Высшая школа госуправления в Новосибирске создала особую должность для Виктора Толоконского

 7 ноября, 17:07
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Высшая школа госуправления в Новосибирске создала особую должность для Виктора Толоконского
Виктор Толоконский (справа), фото с сайта krskstate.ru

Досрочно ушедший в отставку губернатор Красноярского края Виктор Толоконский получил новую должность в Сибирском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (СИУ РАНХиГС) в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 7 ноября из сообщения ТАСС.

Как рассказали в СИУ, экс-губернатор назначен советником по совместительству в Высшей школе госуправления, которая входит в структуру института. Ранее такой должности в учреждении не было.

В сферу должностных обязанностей Толоконского войдёт, в частности, «экспертно-аналитическое консультирование органов власти». Ранее сообщалось, что экс-губернатору поручат курирование системы дополнительного образования и переподготовки госслужащих.

Напомним, в начале ноября президент РФ Владимир Путин пообещал вручить государственные награды 11 губернаторам-отставникам, потерявшим свои посты, в том числе будут отмечены бывшие главы трёх сибирских регионов — Виктор Толоконский, Виктор Назаров и Владимир Городецкий.

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