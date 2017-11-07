Врио губернатора НСО Травников объяснил причины отказа от аккаунтов в Instagram и «ВКонтакте»

Исполняющий обязанности новосибирского губернатора Андрей Травников заявил, что свой аккаунт в соцсети Facebook будет вести лично, но из-за нехватки времени вынужден отказаться от профилей в приложении Instagram и соцсети «ВКонтакте», сообщил корреспондент Сиб.фм по итогам пресс-конференции Травникова 7 ноября.

Андрей Травников извинился перед жителями Вологды за своё молчание в социальных сетях и выразил сожаление, что не смог попрощаться с ними и поблагодарить их в своём аккаунте. Во время вступления в новую должность у него были технические неполадки с аккаунтами.

«Теперь я имею возможность этими страницами пользоваться, и я внёс некоторые изменения, — сказал Андрей Травников. — Совершенно другой график работы у меня теперь, не тот, что был в Вологде или Санкт-Петербурге. Я не смогу вести сразу три ресурса, как это было. „Инстаграм“ уже закрыт. Скорее всего, от страницы „ВКонтакте“ мне тоже придётся отказаться. Я вижу, что пока мне хватит времени, чтобы в каком-то режиме поддерживать актуальность информации на странице в „Фейсбуке“. В ближайшее время я там начну размещать свои комментарии».

Врио губернатора отметил, что этот аккаунт останется личной страницей и помощников для его ведения он привлекать не будет.

«В связи с тем, что я не рассматриваю эти ресурсы как основной канал донесения информации, то считаю, что было бы неправильно привлекать помощника, — сказал он. — Это всё-таки моя личная страница и, соответственно, я буду стараться её вести — пока не чаще одного-двух раз в неделю. Именно по этой причине я вынужден отказаться от „ВКонтакте“. Я ожидаю, что буду получать определённые комментарии, конечно же, от круга людей, которые будут включены в список друзей. Тем не менее мне важно получать обратную связь».

Напомним, 9 октября Андрей Травников приступил к выполнению обязанностей врио губернатора Новосибирской области.