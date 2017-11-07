 

Врио губернатора НСО Травников объяснил причины отказа от аккаунтов в Instagram и «ВКонтакте»

 7 ноября, 16:47
были упомянуты
подходящие темы
Врио губернатора НСО Травников объяснил причины отказа от аккаунтов в Instagram и «ВКонтакте»
Фото с сайта globallookpress.com

Исполняющий обязанности новосибирского губернатора Андрей Травников заявил, что свой аккаунт в соцсети Facebook будет вести лично, но из-за нехватки времени вынужден отказаться от профилей в приложении Instagram и соцсети «ВКонтакте», сообщил корреспондент Сиб.фм по итогам пресс-конференции Травникова 7 ноября.

Андрей Травников извинился перед жителями Вологды за своё молчание в социальных сетях и выразил сожаление, что не смог попрощаться с ними и поблагодарить их в своём аккаунте. Во время вступления в новую должность у него были технические неполадки с аккаунтами.

«Теперь я имею возможность этими страницами пользоваться, и я внёс некоторые изменения, — сказал Андрей Травников. — Совершенно другой график работы у меня теперь, не тот, что был в Вологде или Санкт-Петербурге. Я не смогу вести сразу три ресурса, как это было. „Инстаграм“ уже закрыт. Скорее всего, от страницы „ВКонтакте“ мне тоже придётся отказаться. Я вижу, что пока мне хватит времени, чтобы в каком-то режиме поддерживать актуальность информации на странице в „Фейсбуке“. В ближайшее время я там начну размещать свои комментарии».

Врио губернатора отметил, что этот аккаунт останется личной страницей и помощников для его ведения он привлекать не будет.

«В связи с тем, что я не рассматриваю эти ресурсы как основной канал донесения информации, то считаю, что было бы неправильно привлекать помощника, — сказал он. — Это всё-таки моя личная страница и, соответственно, я буду стараться её вести — пока не чаще одного-двух раз в неделю. Именно по этой причине я вынужден отказаться от „ВКонтакте“. Я ожидаю, что буду получать определённые комментарии, конечно же, от круга людей, которые будут включены в список друзей. Тем не менее мне важно получать обратную связь».

Напомним, 9 октября Андрей Травников приступил к выполнению обязанностей врио губернатора Новосибирской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 октября, 14:15 • интервью

Другой Псой и совсем другой Короленко

Псой Короленко — о том, как отмечает столетие революции, как продолжает путешествие и какой видит Сибирь.

Давай, до свиданья!

 30 октября, 11:04 • колонка
Дмитрий Пучкин
политолог, кандидат исторических наук

Моё тело — общественное дело

 20 октября, 11:22 • колонка
Вячеслав Комбаров
научный сотрудник отдела социальных проблем ИЭОПП СО РАН
Социолог о том, почему «Инстаграм» позволяет людям чувствовать социализацию и куда ведёт мода на здоровый образ жизни.
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 26 октября, 14:04 • новость

Новосибирские физики научились коптить селёдку в коллайдере

Новосибирские учёные Института Ядерной физики имени Будкера СО РАН увеличили срок хранения холодных пресервов сельди в четыре раза с помощью ускорителя электронов. Исследователи предложили облучённую рыбу жителям Академгородка.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
присоединяйтесь!
    