 

Врио новосибирского губернатора Травников рассказал, когда он нуждается в охране

 7 ноября, 15:49
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Врио новосибирского губернатора Травников рассказал, когда он нуждается в охране
Фото Алёны Мартыновой

Исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников сказал, что ему услуги охраны Росгвардии пока не предлагали, и охрана ему нужна только на массовых мероприятиях, сообщил корреспондент Сиб.фм 7 ноября с пресс-конференции врио губернатора.

6 ноября президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) должны обеспечивать безопасность губернаторов.

Андрей Травников на вопрос журналистов ответил, что с этим решением пока не знаком, но ему никто ещё охрану не предлагал в связи с этим указом.

«По поводу криминальных проявлений в отношении меня <...> как должностного лица — к счастью, таких ситуаций не было, — пояснил он. — Я, конечно, иногда пользовался услугами охраны, но достаточно редко, только во время массовых мероприятий. Руководитель — человек публичный и вызывает внимание. Когда идёшь, например, на площадь во время праздничных мероприятий, которые в самом разгаре, некоторые наши сограждане уже подогреты алкоголем. Конечно, у них есть желание подойти — и ладно, с добрыми отношениями. А так, может, у кого-то что-то наболело и он решил свои негативные эмоции выплеснуть. Да, в таких ситуациях охрана требуется».

Напомним, в декабре 2013 года грабители напали на Льва Кузнецова, занимавшего тогда пост красноярского губернатора, и его жену на их вилле во Франции.

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