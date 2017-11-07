 

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

 7 ноября, 18:33
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Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого
Фото Алёны Мартыновой

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте Change.org 7 ноября.

Петиция адресована врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову и депутатам заксобрания. Автором обращения выступил пользователь сайта Николай Родионов.

Поводом для петиции стало внесение в число поправок к областному бюджету на 2017 год предложения о компенсации Владимиру Городецкому в размере 1,6 млн рублей в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора.

«Сегодня новосибирская общественность возмущена предложением правительства Новосибирской области о выплате денежной „компенсации“ в размере 1,6 млн рублей бывшему губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому в связи с досрочным прекращением им своих полномочий.

С Городецкого наоборот, надо взыскивать ущерб, нанесённый им и его „командой“ городу и области.

А его многолетнюю деятельность на посту мэра, когда были созданы условия для хищения полутора тысяч муниципальных квартир, когда под его прикрытием действовал в дальнейшем осуждённый за участие в организованной преступной группировке вице-мэр Александр Солодкин, необходимо расследовать компетентным органам», — говорится в тексте петиции.

Также в сообщении отмечается, что увольнять Городецкого следовало с другой формулировкой: не «по собственному желанию», а «в связи с утратой доверия населения». Авторы петиции подчеркнули, что выплата экс-губернатору незаслуженной «компенсации» из областного бюджета — это «вопиющая несправедливость по отношению к избирателям и налогоплательщикам».

Напомним, 6 октября президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.

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