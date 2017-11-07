 

Жители Сибири получат бесплатную консультацию врача через приложение Yota за рубежом

 7 ноября, 16:48
Жители Сибири получат бесплатную консультацию врача через приложение Yota за рубежом
Фото с сайта pixabay.com

Пользователи Yota смогут получить бесплатную консультацию медицинского специалиста в приложении DOC+, находясь за границей; трафик и сама консультация будут предоставляться бесплатно, узнал корреспондент Сиб.фм 7 ноября из сообщения пресс-службы компании.

Разработчики считают, что DOC+ будет особенно полезно для людей, находящихся за границей. Чтобы сделать это, клиентам Yota необходимо из приложения мобильного оператора перейти в DOC+. Это нужно для идентификации пользователей и обнуления стоимости консультации.


Приложение DOC+ на Google Play

Беседа проводится в текстовом формате в чате. Количество обращений к одному специалисту не ограничено. Пользователи смогут пообщаться со специалистом, получить информацию о ближайшей клинике, местных номерах экстренных служб. А также рекомендации, к врачу какой специализации стоит обратиться.

«Большинству туристов из России и многим экспатам, находящимся за рубежом, комфортнее общаться с русскоговорящим специалистом онлайн, чем с местным доктором в незнакомой клинике и на иностранном языке. Особенно, если речь идёт о некритических ситуациях. Мы хотим заботиться о наших клиентах по всему миру, поэтому решили запустить партнёрство с Yota», — отметил директор мобильной клиники DOC+ Руслан Зайдуллин.


Приложение DOC+ для iOS

Мобильная клиника DOC+ предоставляет услуги вызова педиатра, терапевта, лора, невролога и медсестры, а также проведение необходимых процедур и сдачу анализов дома у пациента.

Напомним, что в июле Yota предложила клиентам Новосибирска безлимитный Instagram за 20 рублей в месяц.

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