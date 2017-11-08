 

Алтайский спасатель помог реанимировать утонувшего ребёнка по телефону

 8 ноября, 17:29
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Алтайский спасатель помог реанимировать утонувшего ребёнка по телефону
Фото с сайта globallookpress.comи стоп-кадр из передачи «Утро России»

Малолетний ребёнок захлебнулся водой в Рубцовске Алтайского края — сотрудник МЧС смог по телефону объяснить очевидцам, как спасти ему жизнь, узнал 8 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл в Рубцовске в июне 2017 года, однако пресс-служба МЧС обнародовала факт в ноябре после выхода сюжета на федеральном канале.

Вечером 17 июня в диспетчерскую поступил звонок с сообщением о том, что местные жители вытащили из воды ребёнка, упавшего с моста в реку. Ребёнок был без сознания, диспетчер вызвала скорую помощь и перезвонила очевидцам, чтобы поинтересоваться состоянием ребёнка.

На тот момент в диспетчерскую по служебной необходимости зашёл начальник караула 32 пожарно-спасательной части Константин Кострыкин. Он взял трубку и начал инструктировать людей, находившихся рядом с утонувшим, по оказанию первой помощи.

«Наше общение продолжалось около шести минут, всё это время они следовали моим советам. И, наконец, я услышал в трубке детский плач. Ребёнок пришёл в себя, главная опасность позади. Поняв, что мальчика удалось откачать, я сказал очевидцам, чтобы они не отходили от ребёнка, наблюдали за пострадавшим, поддерживали его до приезда бригады медиков», — рассказал Константин Кострыкин.

Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала ребёнка, на тот момент мальчик находился в стабильном состоянии. Сюжет о спасателе вышел в передаче «Утро России» на телеканале «Россия-1».

Напомним, в 2015 году диспетчер скорой помощи по телефону помогла принять роды в Новосибирской области.

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