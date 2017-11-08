Балетная школа для детей при участии ГИТИСа появится в Иркутске

Власти Иркутской области планируют открыть балетную школу в сентябре 2018 года; она расположится на базе театрального училища, узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Туда смогут поступить дети, окончившие начальную школу и занимающиеся классическим танцем. Обучение займёт девять лет. Занятия будут проходить в трёх местах: общеобразовательные дисциплины воспитанники будут изучать в школе № 15, сценическое мастерство — в иркутском театральном училище, хореографию — в балетных классах музыкального театра.

Отмечается, что, возможно, школе будет передана часть здания на улице Карла Маркса, в котором ранее располагался кинотеатр «Гигант». В 2018 году планируется разработать проектную документацию, а в 2019 году — провести ремонт.

«Мы проработали ряд вопросов — это создание новой специальности в Иркутском театральном училище — „артист балета“, получение лицензии для неё, открытие отдельного класса в школе № 15 для воспитанников балетной школы. Сейчас нам необходим балетмейстер, который бы занимался детьми в балетной школе. Этот человек на высоком уровне должен преподавать именно классическую хореографию», — рассказала министр культуры Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Также балетмейстер должен будет создавать классические хореографические постановки в музыкальном театре. Там уже существует балетная труппа, её предлагается увеличить.

«Мы должны работать одновременно по всем направлениям — это и создание специальности в театральном училище, и увеличение труппы в музыкальном театре для постановки классического спектакля. Также будет направлена группа студентов в ГИТИС на заочное отделение на балетмейстерский факультет», — отметил руководитель кафедры хореографии балетмейстерского факультета Российского института театрального искусства ГИТИС Сергей Левченко.

Напомним, 1 июня ведущий британский журнал The Guardian опубликовал фоторепортаж новосибирского фотографа Кирилла Кухмаря из стен балетного училища.