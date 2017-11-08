 

Балетная школа для детей при участии ГИТИСа появится в Иркутске

 8 ноября, 11:47
подходящие темы
Балетная школа для детей при участии ГИТИСа появится в Иркутске
Фото с сайта pixabay.com

Власти Иркутской области планируют открыть балетную школу в сентябре 2018 года; она расположится на базе театрального училища, узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Туда смогут поступить дети, окончившие начальную школу и занимающиеся классическим танцем. Обучение займёт девять лет. Занятия будут проходить в трёх местах: общеобразовательные дисциплины воспитанники будут изучать в школе № 15, сценическое мастерство — в иркутском театральном училище, хореографию — в балетных классах музыкального театра.

Отмечается, что, возможно, школе будет передана часть здания на улице Карла Маркса, в котором ранее располагался кинотеатр «Гигант». В 2018 году планируется разработать проектную документацию, а в 2019 году — провести ремонт.

«Мы проработали ряд вопросов — это создание новой специальности в Иркутском театральном училище — „артист балета“, получение лицензии для неё, открытие отдельного класса в школе № 15 для воспитанников балетной школы. Сейчас нам необходим балетмейстер, который бы занимался детьми в балетной школе. Этот человек на высоком уровне должен преподавать именно классическую хореографию», — рассказала министр культуры Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Также балетмейстер должен будет создавать классические хореографические постановки в музыкальном театре. Там уже существует балетная труппа, её предлагается увеличить.

«Мы должны работать одновременно по всем направлениям — это и создание специальности в театральном училище, и увеличение труппы в музыкальном театре для постановки классического спектакля. Также будет направлена группа студентов в ГИТИС на заочное отделение на балетмейстерский факультет», — отметил руководитель кафедры хореографии балетмейстерского факультета Российского института театрального искусства ГИТИС Сергей Левченко.

Напомним, 1 июня ведущий британский журнал The Guardian опубликовал фоторепортаж новосибирского фотографа Кирилла Кухмаря из стен балетного училища.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 8 ноября, 10:56 • интервью

Буквально из воздуха

Музыкант Пётр Термен — о том, как фамилия повлияла на жизнь и что случилось после того, как он взял в руки терменвокс.

Не каждый презерватив гондон!

 7 ноября, 11:31 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 2 ноября, 14:27 • статья

Умка без мамы

Почему родители учеников новосибирской школы № 83 хотят вернуть ушедшего директора и чем отличается образование в «Умке».
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 26 октября, 14:04 • новость

Новосибирские физики научились коптить селёдку в коллайдере

Новосибирские учёные Института Ядерной физики имени Будкера СО РАН увеличили срок хранения холодных пресервов сельди в четыре раза с помощью ускорителя электронов. Исследователи предложили облучённую рыбу жителям Академгородка.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
присоединяйтесь!
    