 

Четыре человека погибли на Алтае в ДТП с рейсовым автобусом

 8 ноября, 12:09
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Четыре человека погибли на Алтае в ДТП с рейсовым автобусом
Фото с сайта globallookpress.com

Столкновение рейсового автобуса и двух легковых автомобилей на трассе А-322 в Топчихинском районе Алтайского края привело к гибели четырёх человек, узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября из сообщения регионального ГУ МВД.

Авария произошла в 6:45 по местному времени на 106-м километре автодороги. По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля «Тойота», двигаясь по мосту со стороны Барнаула в сторону города Алейска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на ограждение, а после столкнулся с рейсовым автобусом «Фотон».

Затем в участников аварии врезался автомобиль «Рено». В результате ДТП два водителя и два пассажира легковых автомобилей погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи. Жертв среди пассажиров автобуса нет.

Напомним, 28 октября в Омске маршрутный микроавтобус № 426 врезался в иномарку — в результате ДТП пострадали семь человек, один погиб.

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