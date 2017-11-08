 

Фельдшер скорой помощи из Кузбасса прошёл 15 километров по тайге ради спасения пациента

 8 ноября, 11:54
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Фельдшер скорой помощи из Кузбасса прошёл 15 километров по тайге ради спасения пациента
фото с сайта администрации Кемеровской области

7 ноября губернатор Кемеровской области Аман Тулеев наградил фельдшера скорой помощи Крапивинской районной больницы Алексея Жеглова медалью «За честь и мужество», поводом для вручения награды стало спасение жизни человека из глухой кузбасской деревни, узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября на официальном сайте администрации Кемеровской области.

Вечером 12 октября на пост скорой помощи одной из районных больниц Кузбасса по спутниковому телефону поступило сообщение о происшествии в отдалённой деревне Медвежка. Мужчина получил серьёзные повреждения брюшной полости. Алексей Жеглов и два сотрудника полиции на автомобиле отправились спасать жизнь пострадавшего. Общая протяжённость пути до деревни — 102 километра, дорога проходит по тайге, горам, переправам через реку.

«Около 23 часов 12 октября на таёжном участке дороги бригада столкнулась с непреодолимым препятствием, автомобиль скорой помощи не смог продолжать движение. Было принято решение добираться до Медвежки пешком, взяв с собой необходимое оборудование. В населённый пункт бригада прибыла в три часа ночи 13 октября. Расстояние пешего маршрута составило 15 километров», — сообщает пресс-центр администрации Кемеровской области.

Врачу удалось добраться до пострадавшего вовремя, оказать первую помощь и транспортировать его в больницу водным путём, при помощи аэроглиссера. Жизнь мужчины удалось спасти.

Напомним, что 1 ноября иркутская школьница получила медаль за спасение трёхлетнего ребёнка из ледяной воды.

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