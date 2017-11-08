Японская компания Kawasaki заявила о готовности взяться за очистку Байкала

Представители японской компании Kawasaki в ходе встречи с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко заявили о том, что концерн готов принять участие в проекте очистки озера Байкал, узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября из сообщения правительства сибирского региона.

Встреча с представителями фирмы состоялась в рамках рабочего визита иркутского губернатора в Токио. Левченко пригласил менеджеров Kawasaki, известной своими достижениями в сфере переработки отходов и создания очистных сооружений, принять участие в следующем Байкальском экологическом водном форуме — впервые этот форум прошёл в Иркутской области в сентябре, планируется, что он будет проходить регулярно.

«Тематика мероприятия широка: от восстановления и охраны водных объектов и применения инновационных технологий водоочистки и утилизации отходов до изучения международного опыта охраны водных ресурсов и формирования экологической культуры и экологического образования молодёжи», — рассказал Сергей Левченко.

В ответ представитель департамента по продажам машинного оборудования компании Kawasaki Ре Ямасаки сообщил, что японская сторона готова к совместной работе с сибиряками.

«Правительство Японии оказывает поддержку проектам по защите экологии. В прошлом году мы впервые побывали в Иркутске, увидели Байкал. Мы готовы к сотрудничеству с Иркутской областью в сфере водоочистки», — отметил Ямасаки. Затем японские производители продемонстрировали делегации Приангарья самое современное оборудование по очистке воды, выпускаемое под маркой Kawasaki.

Стоит отметить, что в программе рабочего визита иркутских чиновников в Японию также значится целый ряд переговоров, в том числе с руководством Японской национальной корпорации нефти, газа и металлов JOGMEС и Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами «РОТОБО», а также с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори.

Напомним, в сентябре жителей прибайкальского посёлка Листвянка обеспокоила активная застройка берега Байкала, которая, по их информации, неофициально ведётся инвесторами из Китая.