Красноярский депутат обвинил тележурналистов в подброшенной дохлой крысе

Исполняющий обязанности директора крупного комбината школьного питания в Красноярске, депутат городского совета Артём Бадюков обвинил тележурналистов местного канала ТВК в том, что те ради яркого сюжета подбросили дохлую крысу в подведомственное ему учреждение, узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября из сообщения самого Бадюкова на его странице в социальной сети Facebook.

По словам депутата, съёмки проходили 7 ноября, когда «революционно настроенные телевизионщики» перелезли через забор пищекомбината и «прибежали» в мясной цех, где были сняты кадры с трупом крысы.

«Там они на скорую руку соорудили живописный натюрморт с участием дохлой крысы на фоне ретро-холодильника. Задали много вопросов в духе Шариков-стайл, в этом они боги. Говорили отчаянно и энергично. Всё сняли и счастливые уехали. Вот только крысу забыли забрать. Но мы вернём, нам чужого не надо», — описал поведение журналистов и. о. директора комбината.

Он также посоветовал работникам ТВК в будущем звонить заранее по телефону и согласовывать свой визит, чтобы «не рвать колготки» о забор.

В компании ТВК корреспонденту Сиб.фм пояснили, что снятый на комбинате питания сюжет выйдет в эфир 15 ноября, и, ознакомившись с ним, зрители сами убедятся, что журналисты прошли на территорию предприятия через открытые ворота, а труп крысы находился в таком состоянии, что принести его с собой было бы невозможно.

«Не хочется эти глупые обвинения в наш адрес опровергать. Вы сами всё увидите в телесюжете. Если наш журналист заходит на территорию, то видно, что он заходит, а не лезет через забор. Если труп крысы лежит на полу, то видно, что он лежит там давно и уже втоптан в пол. Такой разложившийся засохший труп невозможно принести, он бы рассыпался», — рассказала заместитель гендиректора телекомпании ТВК Ксения Черепанова.

Напомним, в конце июля вице-спикер Госдумы РФ единоросс Сергей Неверов заявил о возможном наличии конфликта интересов в ситуации с назначением некоторых депутатов красноярского горсовета на должности руководителей муниципальных предприятий.