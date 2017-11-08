Санкт-петербургская «Лента» выкупит 22 супермаркета у новосибирской ГК «Холидей»

Одна из крупнейших розничных сетей России — санкт-петербургская «Лента» — покупает 22 супермаркета у новосибирской сети «Холидей», узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября из сообщения на официальном сайте «Ленты».

Группа компаний «Холидей» является крупнейшей торговой сетью в Сибири, она была создана в 2000 году в Новосибирске Николаем Скороходовым совместно с партнёрами. Около 500 магазинов расположены в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и Тюменской областях, а также в Республике Алтай.

Основанная в 1993 году в Санкт-Петербурге «Лента», по собственным данным, является крупнейшей сетью гипермаркетов в России — она управляет 204 гипермаркетами и 69 супермаркетами в 79 городах страны.

Согласно подписываемому соглашению между двумя компаниями, предметом сделки являются магазины, работавшие под брендами «Холидей Классик», «Кора» и «Холди». Из них 11 супермаркетов расположены в Новосибирске, семь — в Кемерове и четыре — в Барнауле.

Средняя торговая площадь покупаемых магазинов составляет около 800 квадратных метров, общая торговая площадь — около 18 тысяч квадратных метров. Сумма сделки не раскрывается. По словам гендиректора «Ленты» Яна Дюннинга, сеть рассматривает Сибирь как важный регион для экспансии на рынке розницы.

«Компания открыла свой первый гипермаркет в 2006 году в Новосибирске, а первый супермаркет — там же в начале текущего года. Сегодня в регионе мы оперируем 36 гипермаркетами и четырьмя супермаркетами, которые обслуживаются через собственный распределительный центр в Новосибирске. Хотя „Лента“ продолжает фокусировать свои усилия на органическом росте, мы готовы приобретать качественные активы, когда на рынке появляется такая возможность», — пояснил Дюннинг.

Все приобретаемые магазины перейдут в собственность «Ленты» до конца 2017 года, затем будут реконструированы и откроются под санкт-петербургским брендом через несколько месяцев. Новые владельцы рассчитывают на то, что персонал супермаркетов, работавший в «Холидее», может сохранить свои рабочие места.

Напомним, в октябре сообщалось о возможном переходе большинства магазинов группы компаний «Холидей» под бренд «Магнит».