 

Мэрия пообещала Новосибирску Новый год в стиле авангарда с элементами ретро

 8 ноября, 18:15
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Мэрия пообещала Новосибирску Новый год в стиле авангарда с элементами ретро
фото с сайта 2016.life

Начальник департамента культуры Новосибирской области Анна Терешкова рассказала о планах мэрии по праздничному обустройству города; улица Ленина на все новогодние праздники станет пешеходной, сообщил корреспондент Сиб.фм с заседания оргкомитета по подготовке к новогодним праздникам 8 ноября.

В составе комитета по подготовке к новогодним праздникам — мэр Новосибирска Анатолий Локоть, руководители структурных подразделений администрации города и районов, представители МВД и ГИБДД по Новосибирской области.

Начальник департамента культуры, молодёжной политики и спорта Анна Терешкова рассказала, что с 1 декабря улица Ленина до пересечения с улицей Советской станет пешеходной. На этом участке развернётся ярмарка хендмейд-продукции, её производители — предприятия малого бизнеса.

«Мы хотим поднять качество новогодних подарков», — заявила Анна Терешкова.

Возобновить движение автомобилей по улице Ленина планируется в двадцатых числах января, так что фактически два месяца жители Новосибирска смогут свободно гулять по ярмарке на центральной улице города.

Главная ёлка Новосибирска традиционно будет находится на площади Ленина, однако в 2017 году в дополнение к новогоднему дереву на центральной площади установят большую горку. Среди других изменений: перенос фестиваля снежных скульптур за здание Краеведческого музея и изменение места дислокации снежного городка на набережной (в этом году он будет расположен слева от моста, это связано с реставрацией лестниц).

Главный городской каток с площади Ленина перенесут на территорию Центрального парка. По словам Анны Терешковой, на нём будут проводиться показательные выступления спортсменов — хоккеистов и мастеров-фигуристов.

«Облик новогодних праздников будет связан уже со 125-летием Новосибирска. Привычная авангардная стилистика юбилея будет совмещена с элементами ретро», — рассказала Анна Терешкова представителям СМИ.

По словам начальника департамента культуры, также есть идея установить в ледовом городке часы с обратным отсчётом до начала Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдёт в России. Кроме того, в новогодние праздники на улице Ленина планируется построить ледяной бар, в котором будут варить безалкогольный глинтвейн.

Городской каток в Центральном парке планируется запустить уже 15 декабря, а рядом построят тёплые помещения для отдыха. Площадки на улице Ленина начнут функционировать с 22 декабря.

Напомним, что 1 ноября мэр города заявил о переносе главного зимнего катка города с площади Ленина в Центральный парк культуры и отдыха, отметив, что каток и зимняя горка в парке будут бесплатными для всех горожан.

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