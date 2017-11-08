Новосибирские волонтёры собирают средства на центр стерилизации бездомных собак

Новосибирские зоозащитники собирают деньги на строительство четвёртого центра стерилизации бездомных животных, узнал 8 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Организация защиты животных „Хочу жить“» в соцсети «ВКонтакте».

Новосибирская зоозащитная организация «Хочу жить!» запустила социальный проект по строительству центра льготной стерилизации с помещениями для временного содержания бездомных животных. Сбор средств организован на краундфандинговой площадке «Планета», для старта проекту необходимо 700 тысяч рублей.

«Главным образом это будет центр стерилизации и вакцинации животных с промышленных зон, — рассказала инициатор идеи Вероника Евдокимова. — Потому что живущие на этих территориях собаки не только пополняют армию бездомных, но и подвергают опасности себя и людей».

Волонтёры будут отлавливать уличных собак, стерилизовать, вакцинировать и, в зависимости от возможности социализации животного, или искать ему дом, или возвращать обратно. На улицу животные будут попадать только после проведения всех манипуляций, отмеченные специальной яркой клипсой в ухе. Эта программа получила название ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат).

Однако не все волонтёры поддерживают возврат животных на улицу. Зоозащитник Алексей Аникин отметил, что метод ОСВВ в различных кругах подвергается критике и эффективен только на закрытых территориях при условии согласия людей на обитание там определённого количества собак.

«Обязательно надо учитывать мнение местных граждан, чтобы не вышло бесполезной работы — когда стерильные собаки потом всё равно погибнут, если местные решатся на „самосуд“, то и на бирку в ухе не посмотрят, — объяснил свою позицию Аникин. — Стоит заметить, что для решения проблемы бездомности нужно работать с первопричиной, а именно с фактом перепроизводства домашних животных! Приток на улицу животных из этого источника в десятки раз больше. Чтобы стабилизировать ситуацию, нужно стерилизовать порядка 70 % имеющихся безнадзорных животных, но как этого достичь, если постоянно на улицу попадают десятки тысяч новых? Нужны комплексные меры и совместная работа с муниципалитетом».

На данный момент в Новосибирске существует три благотворительные организации, где бездомных и домашних животных стерилизуют за небольшое пожертвование: пункт льготной стерилизации в Нижней Ельцовке, центр льготной стерилизации на левом берегу и ветеринарный пункт льготной стерилизации на правом берегу.

Напомним, в августе новосибирская мэрия напечатала агитплакаты об ответственном содержании животных.