 

Новые правила дорожного движения на круговых перекрёстках вступили в силу в Новосибирске

 8 ноября, 17:44
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Новые правила дорожного движения на круговых перекрёстках вступили в силу в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске с 8 ноября начали действовать правила, согласно которым при въезде на перекрёсток с круговым движением автомобилисты обязаны уступить дорогу транспорту, движущемуся по этому перекрёстку, узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября из сообщения информационного агентства ТАСС.

Схему движения на кольцевых развязках в Новосибирске приводят в соответствие с изменениями в правилах дорожного движения, утверждёнными правительством России.

По новым правилам дорожного движения, на перекрёстке равнозначных дорог, на котором организовано круговое движение и который обозначен дорожным знаком 4.3 (Круговое движение), водитель, въезжая на такой перекрёсток, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по данному перекрёстку. Если на перекрёстке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то транспорт движется по нему в соответствии с их требованиями.

В Новосибирске не всем перекрёсткам потребуется демонтаж. Как сообщили в администрации города, прежняя схема проезда сохранится на кольцах в микрорайоне Шлюз, на площади Будагова, перекрёстке улиц Аксёнова и Сызранская. Также преимущество кольца останется на перекрёстках Хилокская — Петухова, Хилокская — Толмачёвская, Бориса Богаткова — Доватора, где будут демонтированы знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога».

Знаки «Круговое движение» исчезнут с колец на площади Кирова, площади Сибиряков — Гвардейцев и в пятом-шестом микрорайонах — там появятся дополнительные знаки направления движения по полосам. Знаки приоритета, отменяющие правило «кольцо — главное», появятся на площадях Станиславского, Труда, Энергетиков, Карла Маркса, Кондратюка, Калинина, Трубникова, Лунинцев, перекрёстках улиц Блюхера — Титова — Покрышкина, Фрунзе — Ипподромская и Дзержинского — Кошурникова.

На момент публикации работы выполнены на четырёх кольцах: от Бориса Богаткова до Доватора, площадь Кирова, площадь Сибиряков-Гвардейцев, кольцо пятого-шестого микрорайонов.

«В связи с возможным возникновением заторных ситуаций из-за изменения правил дорожного движения водителям необходимо более внимательно проезжать перекрёстки, где организовано круговое движение», — посоветовали в муниципалитете.

Закон начнёт действовать 10 ноября 2017 года.

Напомним, что в апреле в Новосибирске власти ввели на месяц ограничение на дорогах для движения большегрузов с нагрузкой на ось более шести тонн.

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