 

Омский суд назначил реальные сроки двум бывшим министрам

 8 ноября, 13:51
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Омский суд назначил реальные сроки двум бывшим министрам
Фото с сайта pixabay.com

Суд приговорил бывших министров финансов и развития транспортного комплекса Омской области к двум и шести годам колонии общего режима, узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября из сообщения региональной прокуратуры.

Первомайский районный суд Омска вынес приговор экс-министру развития транспортного комплекса Олегу Илюшину и экс-министру финансов Рите Фоминой. Их признали виновными по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), Илюшину также инкриминировали часть 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«Следствием установлено, что министр развития транспортного комплекса Омской области Илюшин, действуя в интересах подрядчика ООО «НПО „Мостовик“, в декабре 2013 года умышленно издал два незаконных распоряжения, нарушающих условия двух государственных контрактов и требования бюджетного законодательства», — уточняет ведомство.

По распоряжению Илюшина из регионального бюджета в ООО «НПО Мостовик» было перечислено более 1,1 млрд рублей в качестве аванса на строительство объездной дороги «Фёдоровка-Александровка» и красногорского гидроузла на реке Иртыш. Работы не были закончены.

«В 2014 году министр развития транспортного комплекса Илюшин, действуя в интересах ОАО „Омская топливная компания“, совершил ряд незаконных действий по расторжению государственного контракта, заключённого с другой коммерческой организацией на поставку песка, необходимого для ремонта автомобильных дорог и сооружений. В результате коммерческой организации был причинён ущерб в размере 6 млн рублей», — сказано в сообщении.

В том же году министры, по просьбе гендиректора «НПО Мостовик» Олега Шишова, под видом аванса в рамках госконтракта на строительство омского метрополитена предоставили компании из бюджета 205 млн рублей для перекредитования, которые Шишов обещал вернуть через сутки. В целом бюджету Омской области был причинён ущерб в 1,3 млрд рублей.

После возбуждения уголовного дела Илюшин подал в отставку. Фомина была отстранена от должности, а после уволена. Они не признали свою вину. Риту Фомину приговорили к двум годам, а Олега Илюшина — к шести годам колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Напомним, что 20 октября судья приговорила бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко за превышение должностных полномочий к трём годам лишения свободы. условно.

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