В Томском государственном университете учёные сравнили несколько десятков сообществ правых радикалов и исламистов в соцсети «ВКонтакте»; они выяснили, что первые чаще публикуют призывы к насильственным действиям, узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября из сообщения пресс-службы ТГУ.

Учёные лаборатории наук о больших данных и проблемах общества изучили 42 группы правых радикалов и 29 групп исламистов. За сообществами исследователи наблюдали в течение четырёх месяцев. Они проанализировали социально-демографический состав, плотность групп, географическую распределённость участников, связи между группами, идеологию.

Согласно их исследованиям, возраст участников сообществ — от 18 до 30 лет. Праворадикалы и исламисты оправдывают прямое физическое и структурное насилие (ущемление потребностей и интересов людей), но не участвуют в организации нелегальных вооружённых группировок. Также учёные отметили, что ультраправые ведут себя в социальной сети агрессивнее, чем исламисты.

«Сторонники правых радикалов не стесняются открытых призывов к насильственным акциям по отношению к мигрантам, представителям других рас и национальностей, которых они воспринимают в качестве врагов, — рассказал сотрудник лаборатории наук о больших данных и проблемах общества Сергей Чудинов. — Это связано с тем, что ультраправые подвергаются гораздо меньшему давлению со стороны спецслужб и государственных органов, которые контролируют и пресекают проявления экстремизма в соцсетях».

Напомним, что в июле учёные Томского государственного университета проанализировали 29 исламистских сообществ в соцсети «ВКонтакте» и выявили способы адаптации групп к ужесточению мониторинга со стороны администрации соцсетей.