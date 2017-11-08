Режиссёр Борис Хлебников будет судить конкурс короткометражных фильмов в Новосибирске

Фестиваль короткометражных фильмов «Скорофильм» пройдёт в Новосибирске с 25 ноября по 3 декабря; жюри конкурса возглавит режиссёр и сценарист Борис Хлебников, узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября из сообщения пресс-службы кинозала «Синема».

Арт-сообщество «Скорофильм» и кинозал «Синема» при поддержке министерства культуры Новосибирской области объявили приём заявок на участие в V Фестивале короткометражного кино. Главными призами станут фотоаппарат Canon EOS 750D Kit и статуэтка «Зимний Оскар».

В фестивале смогут принять участие режиссёры из всех городов России, для этого им необходимо зарегистрироваться до 24 ноября в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Участники «Скорофильма» в течение 120 часов будут снимать короткометражные фильмы на тему, которую выберет оргкомитет фестиваля. Они должны будут отправить их организаторам 30 ноября. Просмотр фильмов-номинантов на большом экране, финал конкурса и награждение авторов состоятся 3 декабря в кинозале «Синема».

Напомним, что в декабре 2016 года участникам чемпионата «Скорофильм» дали 120 часов на создание короткометражного фильма по заданной теме в честь 120-летия кино — «Кино. Признание в любви».