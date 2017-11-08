Сибирские пользователи Tele2 смогут обменять неиспользованные минуты на гигабайты

Оператор мобильной связи Tele2 запустил в Сибири новую услугу «Обмен минут на ГБ» в рамках рекламной концепции «Другие правила», узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября из сообщения пресс-службы компании.

Согласно сюжету новой рекламной кампании, группа «быстрого конвертирования» Tele2 проводит спецоперацию: отряд помогает клиентам, у которых закончился интернет-трафик из пакета, но остались неиспользованные минуты.

Они показывают пользователям, как можно самостоятельно улучшить параметры тарифа и адаптировать его для своих нужд. Герои меняют неиспользованные минуты на интернет-трафик в любое удобное для них время. Сервис позволяет абонентам всех пакетных тарифов линейки «Мой Tele2» обменять минуты на дополнительные гигабайты и увеличить объём доступного трафика. 1 Гб можно получить за 100 неиспользованных минут, или 10 Мб за 1 минуту.

Напомним, что в сентябре компания Tele2 проводила акцию «День открытых людей», в рамках которой сотрудники покидали свои рабочие места и выходили на улицы Новосибирска, чтобы подробнее рассказать об операторе.