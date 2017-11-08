Суд в Барнауле приговорил обманувшую семьи на 15 млн рублей женщину к реальному сроку

В Барнауле от мошеннических действий с предоставлением жилья пострадали 76 человек, узнал 8 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы УФСБ РФ по Алтайскому краю.

В июле 2012 года по инициативе местной жительницы, 53-летней Нины Текутьевой, в Барнауле было организовано краевое отделение межрегионального общественного фонда «Жилище социально-санитарного минимума» (город Санкт-Петербург). При этом в Единых государственных реестрах юридических лиц и налогоплательщиков как на территории Алтайского края, так и других регионов РФ фонд зарегистрирован не был.

Фонд должен был оказывать содействие получению каждой семьёй благоустроенного жилища общей площадью не менее 30 квадратных метров на каждого члена семьи и земельных участков до одного гектара в бессрочное пользование и владение, без права продажи, но с возможностью передачи по наследству.

«По факту, Текутьева вводила жителей Алтайского края в заблуждение, прикрывая свою деятельность руководством Фонда, но не обладая реальными полномочиями, возможностями для предоставления жилых помещений, а также намерениями оказывать содействие гражданам в заключении договоров социального найма. Женщина убеждала, что ускорит решение вопросов о заключении договоров, окончании строительства и первоочередном предоставлении жилья. За это она получала от 30 до 400 тысяч рублей. Законных оснований деятельность фонда не имела», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в ведомстве, от преступных действий осуждённой в период с июля 2012 года по сентябрь 2015 пострадали 76 жителей Алтайского края. Общий ущерб, нанесённый им, составил около 15 млн рублей.

Железнодорожный районный суд города Барнаула вынес приговор Нине Текутьевой по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в крупном размере и мошенничество в особо крупном размере») и назначил наказание в виде четырёх лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в августе иркутская полиция составила список используемых мошенниками товаров и услуг в интернете.