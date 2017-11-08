 

Томские экономисты доказали неэффективность центров предпринимательства при мэрии Новосибирска

 8 ноября, 08:00
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Томские экономисты доказали неэффективность центров предпринимательства при мэрии Новосибирска
фото предоставлено институтом «стрелка»

Учёные Института экономики и менеджмента Томского госуниверситета выяснили, что чуть больше 1 % молодых бизнесменов пользовались услугами муниципальных центров поддержки предпринимательства в Сибири. Исследователи предложили чиновникам поговорить с начинающими предпринимателями, узнал 8 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Экономисты ТГУ опросили более 1 800 студентов — старшекурсников из Новосибирска, Томска и Уфы. Почти половина опрошенных уже имеют свой бизнес или готовы его организовать, студенты ищут высоких доходов и самостоятельности.

Большинство хочет иметь своё дело в сфере торговли, общепита, гостиничного бизнеса или производство. Только четверть опрошенных готовы развивать свой бизнес в сфере инноваций и высоких технологий.

Только каждый десятый из опрошенных знает о существовании муниципальных центров поддержки предпринимательства. Лишь 28 человек — менее 2 % начинающих предпринимателей из Новосибирска и Томска пользовались услугами таких центров в своих городах.

«Это целая технология — от выявления потребностей в услугах, ожиданий в качестве до оценки удовлетворённости услугой. Чтобы молодые люди хотели заниматься инновационным предпринимательством, нужно предоставить возможность получения необходимых для этого знаний и способностей, личных качеств. Начинающие бизнесмены нуждаются в юридических услугах, помощи в организации бизнес-процессов и поисках контактов», — добавила Светлана Мартынова.

Учёные рекомендуют сформировать спектр услуг под запросы молодых предпринимателей и активнее информировать о них по каналам на видеохостинге YouTube, в блогах, соцсетях и мессенджерах.

«Пока стартаперы получают больше от бизнес-сообществ и вузов. Они вне системы государственной или муниципальной поддержки», — подчеркнула Светлана Мартынова.

Исследование томских экономистов было опубликовано в журнале Social Indicators Research, который индексируется в базе данных Scopus.

Напомним, что ещё в 2016 году новосибирские предприниматели стали чаще выбирать частные коворкинги.

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