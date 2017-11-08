Житель Кузбасса избил соседа за то, что тот прогулялся по его участку

В городе Киселёвске Кемеровской области местный житель предстанет перед судом за избиение соседа, который прошёлся по его участку, узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

По данным ведомства, 38-летний мужчина с полученными травмами обратился в больницу. Врачи диагностировали у него «закрытый перелом ребра и ушиб лёгкого, осложнённый пневмотораксом». Полицейские выяснили, что побои мужчина получил от соседа, с которым у них смежные земельные участки.

Накануне конфликта потерпевший прошёл в свой огород по участку соседа. Тот схватил металлическую трубу, несколько раз ударил ею мужчину и убежал. Через некоторое время он был задержан правоохранителями.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по ней — восемь лет лишения свободы.

Напомним, что в сентябре житель Кемерова связал и увёз в кузове автомобиля похитителя поросёнка.