 

Житель Кузбасса избил соседа за то, что тот прогулялся по его участку

 8 ноября, 07:02
Житель Кузбасса избил соседа за то, что тот прогулялся по его участку
Фото с сайта globallookpress.com

В городе Киселёвске Кемеровской области местный житель предстанет перед судом за избиение соседа, который прошёлся по его участку, узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

По данным ведомства, 38-летний мужчина с полученными травмами обратился в больницу. Врачи диагностировали у него «закрытый перелом ребра и ушиб лёгкого, осложнённый пневмотораксом». Полицейские выяснили, что побои мужчина получил от соседа, с которым у них смежные земельные участки.

Накануне конфликта потерпевший прошёл в свой огород по участку соседа. Тот схватил металлическую трубу, несколько раз ударил ею мужчину и убежал. Через некоторое время он был задержан правоохранителями.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по ней — восемь лет лишения свободы.

Напомним, что в сентябре житель Кемерова связал и увёз в кузове автомобиля похитителя поросёнка.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13 апреля, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 8 февраля, 11:03 • статья

Маленькая женщина с большим сердцем

3 февраля в возрасте 102 лет ушла из жизни старейшая артистка России Зоя Булгакова. Сиб.фм публикует воспоминания коллег по театральному цеху о её творческом пути.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали, как они прожили 1,5 года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 26 октября, 14:04 • новость

Новосибирские физики научились коптить селёдку в коллайдере

Новосибирские учёные Института Ядерной физики имени Будкера СО РАН увеличили срок хранения холодных пресервов сельди в четыре раза с помощью ускорителя электронов. Исследователи предложили облучённую рыбу жителям Академгородка.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
присоединяйтесь!
    