Подозреваемая в убийстве жительница Бурятии пожаловалась на пытки пакетом

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова направила в СКР информацию о жалобах на пытки и истязания от жительницы региона, помещённой в следственный изолятор, узнал корреспондент Сиб.фм 8 ноября из сообщения на официальном сайте бурятского омбудсмена.

С жалобами на пытки арестованная обратилась в ходе визита уполномоченного по правам человека в СИЗО № 1. Женщина рассказала о том, что в ходе процедуры дознания сотрудники полиции в служебном кабинете вырывали ей волосы, надевали на голову полиэтиленовый пакет, чтобы лишить возможности дышать, заставляли раздеваться при них и применяли иные недозволенные методы допроса.

Заявление арестованной направлено в республиканский следком для проведения процессуальной проверки. Как пояснил корреспонденту Сиб.фм старший помощник руководителя ведомства Дмитрий Столяров, ещё до встречи с омбудсменом женщина сообщала о применении в отношении неё недозволенных методов, и доследственная проверка по этим фактам уже начата.

«Проверка ведётся, преждевременно говорить о её результатах, поскольку все доводы заявителя проверяются досконально. Следует отметить, что эта женщина обвиняется в совершении убийства, по версии следствия, она расправилась со своей знакомой с помощью ножа. По ходатайству следователя и по решению суда она помещена в СИЗО ввиду ряда обстоятельств, которые могут воспрепятствовать проводимому в отношении неё следствию», — пояснил представитель следкома.

По его словам, если информация об истязаниях подтвердится, в отношении полицейских будет возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы.

Напомним, в августе в Красноярском крае общественная наблюдательная комиссия сообщила о жалобах 50 осуждённых, которые рассказали, что их избивали, душили пакетом или противогазом, бросали связанными с высоты на пол.